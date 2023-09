Stiri pe aceeasi tema

- Romania – Franta LIVE VIDEO, ora 11:00, exclusiv in AntenaPLAY. Bernadette Szocs, Eliza Samara si Andreea Dragoman lupta pentru un loc in marea finala la Campionatele Europene de tenis de masa.

- Echipa nationala feminina de tenis de masa a Romaniei s a calificat in semifinale la Campionatul European pentru seniori, de la Malmo Suedia . In sferturi, tricolorele au invins Spania cu 3 2.Echipa e antrenata de Viorel Filimon CSM Constanta si Mihaela Steff psiholog fiind Mioara Sincan , iar Elena…

- Romania - Serbia, scor 3-1. „Tricolorele” s-au impus dupa trei dueluri caștigate in fața adversarelor din Serbia, iar setul decisiv a fost caștigat de Bernadette Szocs. Duelul a fost transmis live și exclusiv in AntenaPLAY.

- Romania – Serbia LIVE VIDEO, joi, ora 14:00, in optimile de finala de la Campionatele Europene de tenis de masa vor fi exclusiv in AntenaPLAY. Romania porneste cu prima sansa in partida cu sportivele din Serbia. Bernadette Szocs, Eliza Samara si Andreea Dragoman au aratat o forma de exceptie pana acum…

- Romania a invins Croația, scor 3-0, in primul meci de la Campionatul European de tenis de masa. In prima runda Bernadette Szocs s-a impus in fața croatei Mateja Jeger, Eliza Samara a castigat infruntarea cu Hana Arapovic, iar Andreea Dragoman a dus scorul la 3-0, in partida cu Lea Rakovac. Citește și:…

- Jucatoarea de tenis Marketa Vondrousova a fost nevoita sa-si angajeze o bona pentru pisica, dupa ce s-a calificat in finala de la Wimbledon, conform news.ro.Aceasta prioritate neobisnuita inseamna ca sotul si sora vedetei cehe de tenis, ambii ramasi acasa si care au grija de pisica Frankie sfinx,…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu a pierdut, vineri, finala de dublu a turneului ITF de la Montpellier (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, si s-a retras din sferturile de finala la simplu, anunța Agerpres.Mitu, venita din calificari la simplu, a declarat forfait inaintea meciului…

- Echipa feminina a Romaniei a caștigat medalia de aur la Jocurile Europene din Polonia, trecand de Germania cu 3-2, un adversar care i-a administrat multe infrangeri dureroase in ultimii zece ani. Romania și Germania au dominat competițiile europene majore la nivel de echipe in ultimii zece ani. Germania…