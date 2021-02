Stiri pe aceeasi tema

- Romania a incasat din exporturile de seminte de floarea-soarelui in tarile intra si extracomunitare peste 413,9 milioane de euro in perioada ianuarie-septembrie 2020, in scadere cu 13,2%, fata de intervalul similar din 2019, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Romania a exportat, in primele noua luni ale acestui an, o cantitate de 7,64 milioane de tone de grau si porumb, in scadere cu aproape 14% fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce incasarile au inregistrat un recul de 11,4%, pana la 1,47 miliarde de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii…

- 6 din 10 romani s-ar vaccina impotriva noului coronavirus daca vaccinul ar fi disponibil, ceea ce plaseaza Romania printre ultimele țari in privința acceptarii vaccinului, potrivit Ipsos. Un studiu recent realizat de Ipsos in randul a peste 20.000 de adulți din 28 de țari indica faptul ca, la nivel…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene si Marii Britanii in sezonul 2020/21, care a inceput la 1 iulie, au ajuns la 12,076 milioane tone pana la data de 20 decembrie, arata datele publicate luni de Comisia Europeana, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Este vorba de e o cantitate cu 17%…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele 10 luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 827,5 milioane de euro, pana la valoarea de 14,858 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi. Conform statisticii oficiale, in perioada…

- In a doua parte a anului, mai exact in cele patru luni deja scurse, țara noastra a continuat sa exporte cereale. Mai exact, Romania a exportat 1,06 milioane tone in perioada iulie-octombrie. Importurile de grau ale țarii noastre in aceeași perioada s-au ridicat la 16.135 tone, conform datelor Eurostat.…

- De la 1 iulie anul curent, cand a inceput sezonul agricol 2020/2021, si pana la data de 8 noiembrie 2020, Romania a exportat o cantitate de 1,065 milioane tone de grau moale, insa in aceeasi perioada a importat 16.135 tone de grau, arata datele oficiale publicate luni de Comisia Europeana. …

- Transportul feroviar de pasageri a scazut in toate statele membre ale Uniunii Europene in trimestrul al doilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in contextul pandemiei, insa declinul inregistrat in Romania a fost unul dintre cele mai mici inregistrate la nivelul UE, arata…