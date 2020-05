România este pe primul loc în UE după ponderea angajaţilor din sectorul de aprovizionare cu alimente Un numar de aproximativ 15,9 milioane de persoane cu varsta de peste 15 ani erau angajate in anul 2019 in sectorul de aprovizionare cu alimente din Uniunea Europeana, echivalentul a 8% din totalul persoanelor angajate, Romania fiind statul membru cu cea mai mare pondere a angajatilor, 23%, arata datele publicate vineri de Eurostat.



Alte state membre cu o pondere mare a angajatilor din sectorul de aprovizionare cu alimente sunt Grecia, 18%, si Polonia, 14%. La polul opus, tarile cu cea mai mica pondere a angajatilor din sectorul de aprovizionare cu alimente sunt Luxemburg si Suedia,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

