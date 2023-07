Romania a dominat competiția de teqball la Jocurile Europene 2023. Delegația „tricolora” a obținut doua medalii de aur, una de argint și mai are șansa unui bronz, duminica, la dublu masculin. Teqballul este sportul cu cea mai rapida ascensiune in lume. Ușor de practicat, nu necesita mult spațiu sau mari resurse, a fost introdus in premiera intr-o competiție de anvergura, la Jocurile Europene 2023. ...