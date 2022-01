Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea Romaniei la OCDE inseamna stabilitate financiara și garanții ca Romania ramane o destinație sigura pentru investitorii straini, a declarat ministrul Finanțelor, Adrian Caciu. Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, și Mathias Cormann, Secretarul General al Organizației pentru Cooperare…

- Ministerul Finantelor este implicat in prezent in derularea a doua analize impreuna cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), una privind Codurile de liberalizare a miscarilor de capital si a operatiunilor curente invizibile si alta privind aplicarea principiilor guvernantei…

- Ministerul Finanțelor este implicat în prezent în derularea a douã analize cu OCDE, una privind Codurile de liberalizare a mișcãrilor de capital și a operațiunilor curente invizibile și o alta privind aplicarea principiilor guvernanței corporative a întreprinderilor publice…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit vineri, 28 ianuarie 2022, la Palatul Cotroceni, pe Mathias Cormann, Secretar General al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), cu prilejul vizitei pe care acesta o efectueaza la București, la invitația parții romane. Președintele…

- Secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Mathias Cormann, s-a intalnit cu premierul Nicolae Ciuca, incepand negocierile pentru aderarea Romaniei la OCDE . Cormann a precizat ca Romania respecta deja o serie completa de standarde potrivite OCDE. Pe langa domeniile…

- Stimularea productivitații și dezvoltarea capitalului uman vor genera creștere economica, mai multe locuri de munca și venituri mai mari, susține un studiu al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Accelerarea ritmului reformelor structurale și investirea eficienta a fondurilor…

- ”Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a avut, marti, in marja reuniunii Consiliului ECOFIN de la Bruxelles, o intalnire cu Paolo Gentiloni, Comisarul european pentru economie. In cadrul discutiei au fost prezentate masurile bugetare ale Guvernului Romaniei in contextul asigurarii sustenabilitatii finantelor…

- Adoptarea și implementarea directivei privind nivelul minim de impozitare pentru grupurile multinaționale din UE este un obiectiv prioritar și pentru România, de aceea vom pregãti toate mãsurile necesare implementãrii acesteia chiar de la 1 ianuarie 2023, a declarat Adrian…