- Avocata Diana Hatneanu, cea care a susținut cauza la CEDO, a explicat, pentru Libertatea, ce inseamna condamnarea țarii in cauza Mihail Bumbeș vs. Romania. In 2013, barbatul se legase cu catușele de una dintre intrarile in Palatul Victoria și a pierdut procesul in țara fiindca nu notificase protestul,…

- Curtea Europeana a Drepturile Omului și-a pronunțat decizia pe cauza NIT vs Moldova. Curtea a decis ca nu a existat o violare a Articolului 10 din Convenție, libertatea de exprimare și ca nu a existat o violare a Articolul 1 Protocolul nr. 1, respectul proprietații.

- Raportul Amnesty International privind situatia drepturilor omului in lume in 2021 consemneaza ca, in Romania, organizatiile neguvernamentale au exprimat preocupari in ce priveste exercitarea drepturilor de asociere, de intrunire pasnica si a libertatii de exprimare, media au expus cazuri de respingeri…

- Fostul președinte al Romaniei a mers la un spital din Capitala deoarece și-ar fi pierdut brusc auzul. Medicii au confirmat ca este vorba despre un atac vascular cerebral (AVC). Intrucat acesta avea și niște complicații la plamani a fost decis transferul in strainatate. Deocamdata informația nu este…

- Potrivit deciziei judecatorilor polonezi, Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) nu are dreptul de a interveni in justiția din aceasta țara.Conventia Europeana a Drepturilor Omului este, in parte, incompatibila cu Constitutia poloneza, lansand astfel „o noua sfidare la adresa justitiei europene”,…

- Comitetul Miniștrilor indeamna Romania sa asigure garanții pentru pacienții internați in spitale de psihiatrie din motive de securitate. „Intr-o rezoluție interimara adoptata in cadrul ședinței sale trimestriale din 8-10 martie pentru a supraveghea executarea hotararilor Curții Europene a Drepturilor…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a pronunțat hotarirea Tegulum S.A. v. Republica Moldova. Cauza se refera la retragerea dreptului companiei reclamante de a exploata cariera de calcar și nisip din comuna Varancau. Bizlaw menționeaza ca, in baza unui act de predare-primire și a unui act de confirmare…