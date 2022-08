Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – O spune deputatul liberal carașean Jaro Marsalic, care este de parere ca acest lucru se datoreaza increderii tot mai mari pe care o au investitorii straini in economia noastra naționala! „Increderea investitorilor internaționali in economia romaneasca este in continua creștere. O spun…

- Muzeul Chihlimbarului de la Colti, obiectiv aflat in Tinutul Buzaului si unic in Romania, atrage tot mai multi turisti straini. Sunt deja semne ca media anuala, de 15.000 de vizitatori, va fi depasita cu cateva mii pana la sfarsitul anului 2022.

- Marea majoritate a Ucrainei a fost supusa atacurilor rusești la un moment dat de la inceputul razboiului, dar acest lucru nu s-a intamplat in Cernauți, granița cu Romania, țara NATO, scrie Sky News, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ieri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) aproximativ 357.900 persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 98.200 mijloace de transport. Pe sensul de intrare in Romania, au fost 185.880 de…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, afirma, marti seara, ca se intalneste saptamanal cu investitori straini, iar acestia ii transmit ca Romania este printre tarile atractive pentru dezvoltarea de noi investitii sau extinderea celor existente. "Interesul oamenilor de afaceri straini de a investi in…

- Tot mai mulți straini incearca sa ajunga in Occident prin Romania. Numai in ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni derulate la granita cu Ungaria, politistii de frontiera din vestul țarii au depistat ascunsi in trei automarfare incarcate cu produse sanitare, incalțaminte și placi din pal, nu mai puțin…

- Record de voluntari pentru Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cel mai mare eveniment de acest gen din Romania: 15 mii de tineri s-au inscris. Dintre aceștia, au fost selectați 500. 100 de voluntari straini și 400 romani.

- Deputatul PNL Marian Crusoveanu a declarat, marti, in cadrul conferintei internationale „Comportamentul uman in siguranta rutiera 2022", ca media de alcoolemie admisa la nivelul tarilor europene este de 0,05 la mie, in timp ce, in Romania, este 0.08 la mie. Trebuie sa modificam legislatia si sa tindem…