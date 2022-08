Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Victor Negrescu a anuntat faptul ca Romania va avea cel putin patru zone de investitii teritoriale integrate in noul exercitiu financiar european. Eurodeputatul a explicat este vorba despre 600 de milioane de euro, iar Comisiei Europene au anuntat faptul ca, cel mai probabil, noul…

- ANAF cumpara servicii de monitorizare online a prețurilor de transfer intre firmele care activeaza la noi in țara și subsidiare din afara, paradisuri offshore sau țari cu un regim fiscal preferențial ori entitați afiliate, pentru a vedea cum exporta acestea profitul și cat platesc, cu adevarat, taxe…

- Sunt 8 milioane de asigurați la fondurile de pensii administrate privat (Pilon II). Sunt 88 de miliarde de lei acumulați in aceste fonduri, iar statul vrea sa le dea și mai mult, ridicand procentul de prelevare din CAS de la 3,5 la 4,5 %. Sunt 7 societați-administratori “privați” ai acestor fonduri…

- Joi, premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca Executivul a identificat o soluție in criza prețurilor carburanților. Este vorba despre o compensație de 50 de bani per litru, care se va aplica direct la pompa. „Am identificat o soluție de compensare in suma fixa de 50 de bani aplicata direct la pompa. Aolicam…

- Ministerul Educației lanseaza in consultare ghidul pentru un apel de 234 milioane de euro, bani proveniți din PNRR, pentru digitalizarea a cel puțin 60 de universitați de stat și private, potrivit anunțului facut de ministrul Sorin Cimpeanu.„Astazi, coincidenta sau nu, sunt in masura sa va spun ca vom…

- Cel putin 8 milioane de romani se afla in afara granitelor tarii si, cu siguranta, se vor gasi solutii pentru a aduce o parte dintre acestia in Romania, a declarat joi secretarul de stat in cadrul Departamentului Romanilor de Pretutindeni, Florin Carciu.

- Autoritațile din Romania propun niște schimbari majore pentru Uber și Bolt. Consiliul Concurenței anunța ca trebuie impuse niște standarde și reglementari pentru protejarea clientului de potențiale probleme care pot aparea in contextul utilizarii serviciilor de transport alternativ intermediate de platforme…