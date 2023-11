Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de minifotbal a Romaniei, campioana MONDIALA: A invins Kazahstanul dupa 30 de penaltiuri Echipa naționala de minifotbal a Romaniei, campioana MONDIALA: A invins Kazahstanul dupa 30 de penaltiuri Performanța extraordinara pentru echipa naționala de minifotbal a Romaniei, care dupa ce…

- Romania este noua campioana mondiala la minifotbal, dupa de a invins dramatic, la penalty-uri, echipa Kazahstanului. A fost 2-2 la finalul timpului regulamentar, iar Romania s-a impuns 12-11 la loviturile de departajare, potrivit GSP.ro.La finalul timpului regulamentar scorul era 2-2, iar rezultatul…

- Echipa Romaniei a castigat in premiera Cupa Mondiala de minifotbal, sambata seara, in emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite), dupa o victorie dramatica in finala cu Kazahstanul, cu scorul de 12-11, la loviturile de departajare.

- Selecționata Romaniei este noua campioana mondiala la minifotbal dupa ce tricolorii au obținut o victorie dramatica in fața Kazahstanului in finala. A fost 2-2 la finalul timpului regulamentar și dupa reprizele de prelungire, iar jucatorii noștri s-au impus cu 12-11 la penalty-uri.

- Naționala Romaniei de minifotbal s-a impus in finala Campionatului Mondial cu Kazahstan, la loviturile de departajare, scor 14-13, dupa ce s-a incheiat 2-2 meciul, scrie... The post Romania este campioana mondiala la minifotbal appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Echipa naționala de minifotbal a Romaniei a devenit campioana mondiala sambata seara, invingand in finala competiției disputate in Emiratele Arabe Unite naționala Kazahstanului, dupa prelungiri și lovituri de departajare.Naționala a castigat in premiera Cupa Mondiala de minifotbal in emiratul Ras…

- Echipa naționala a Romaniei a caștigat finala finala Campionatului Mondial de Minifotbal de la Ras al Khaimah (Emiratele Arabe Unite) la loviturile de departajare, 14-13 impotriva Kazahstanului.

- Naționala de minifotbal a Romaniei s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Emiratele Arabe Unite, dupa ce a invins, miercuri dimineața, in optimile de finala, formația Thailandei, cu scorul de 7-0. In sferturi, Romania va intalni, joi, gazda turneul, selecționate Emiratelor Arabe…