România, calificată la EURO 2024 Dupa un meci intens cu Israel, echipa naționala a Romaniei a caștigat cu scorul de 2- 1. Israel a reușit sa marcheze foarte devreme, aceasta marcand dintr-un corner cu ajutorul lui Eran Zahavi, in minutul 2. La puțin timp dupa primul gol, a venit și cel de al 2-lea gol, acesta fiind in favoarea Romaniei, George Pușcaș a marcat primul gol pentru Romania in minutul 10 dupa un șut care a venit din afara careului, acesta a reluat mingea și a bagat-o in poarta. Al 2-lea gol a fost marcat de catre Ianis Hagi, dupa un șut puternic și foarte bine plasat la colțul scurt in minutul 63. Echipa naționala… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

