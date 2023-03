Romania-Belarus | Incidente grave pe Arena Natională: scandări xenofobe și conflict între două galerii din Liga 1 Romania și Belarus s-au infruntat in runda secunda a grupei I din preliminariile EURO 2024. Arena Naționala a gazduit 27.837 de spectatori. Din tribune nu au lipsit mesajele naționaliste, conflictele și scandarile xenofobe, scrie gsp.ro. Gruparea „Uniți sub tricolor” a provocat haos in Andorra. Ultrașii s-au batut intre ei și au apelat la scandari reprobabile, xenofobe, la adresa Ungariei. Astazi, in prima repriza a disputei cu Belarus, lucrurile au fost mai calme. Situația a scapat de sub control in partea secunda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

