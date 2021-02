Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a trimis joi Romaniei o scrisoare de punere in intarziere prin care ii cere sa isi aduca legislatia nationala in linie cu Directiva UE privind emisiile industriale, informeaza un comunicat al Executivului comunitar. Aceasta scrisoare de punere in intarziere reprezinta,…

- Comisia Europeana a trimis joi Romaniei, Germaniei si Portugaliei scrisori de punere in intarziere pentru ca nu au transpus in mod corect cea de-a IV-a Directiva privind spalarea banilor (AMLD4), anunța AGERPRES. Intr-un comunicat, Executivul comunitar subliniaza ca termenul limita pentru transpunerea…

- Potrivit Comisiei, termenul limita de transpunere pentru Directiva a fost 27 iunie 2017. Ministrul Claudiu Nasui a depus plangere penala la DNA pentru suspiciuni de frauda „Comisia a concluzionat ca mai multe dispoziții ale directivei nu au fost transpuse corect in legislația naționala. Lupta…

- Alexandru Nazare, noul ministru al Finanțelor, a primit o scrisoare de la Comisia Europeana, pe 29 decembrie, prin care autoritațile de la Bruxelles spun ca vor sa colaboreze cu Guvernul pe tema bugetului pe 2021. Unul dintre scopurile documentului este și de a reaminti punctul de vedere al Comisiei…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita avize motivate Irlandei si Romaniei din cauza neindeplinirii obligatiei de a comunica transpunerea normelor UE in legislatia lor nationala de combaterea fraudelor vizand interesele financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal ["Directiva PIF"…

- Avand in vedere ca, incepand cu data de 1 aprilie, acciza la tigarete se situeaza sub pragul minim impus de legislatia UE, Parlamentul a adoptat recent un amendament la Codul Fiscal pentru corectarea situatiei si evitarea sanctiunilor din partea Comisiei Europene. Directiva 2011/64/UE impune ca acciza…

- Comisia Europeana a lansat luni procedura de sancționare (infringement) impotriva a 23 de state membre, printre care și Romania, pentru ca nu au transpus noua legislație europeana privind funcționarea platformelor de video – fie canale TV tradiționale, fie platforme online de video, potrivit unui comunicat…

- Romania, intre cele 24 de state care nu au reusit sa aplice Directiva privind continutul audiovizual. Comisia Europeana a lansat proceduri de infringement Romania se afla intre cele 24 de state, inclusiv Marea Britanie, pentru care Comisia Europeana a lansat luni proceduri de infringement…