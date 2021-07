Romania are un nou ambasador in SUA. Iohannis a semnat decretul de numire. Cine este noul ambasador. Date din CV

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri acreditarea lui Dan Andrei Muraru in calitate de ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, cu reședința la Washington. Conform Administrației...

- Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretele pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a lui Andrei Muraru și pentru acreditarea acestuia ca ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, anunța Administrația Prezidențiala printr-un comunicat de presa Andrei Muraru are…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru numirea lui Andrei Muraru in funcția de ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii (SUA). Muraru, fost consilier prezidențial, il va inlocui pe George Maior la Washington. Andrei Muraru a fost numit ambasador in SUA,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul pentru eliberarea din functia de consilier prezidential a lui Andrei Muraru si pe cel de numire a acestuia ca ambasador al Romaniei in Statele Unite, transmite Administratia Prezidentiala. Seful statului a semnat, astfel, urmatoarele decrete: „-…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru numirea lui Andrei Muraru in funcția de ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii. Muraru, fost consilier prezidențial, il va inlocui pe George Maior la Washington. "Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri,…

- UPDATE – Ambasadorul propus al Romaniei la Washington, Andrei Muraru, se declara increzator ca, pana la finele mandatului presedintelui Iohannis, in 2024, romanii vor putea calatori in Statele Unite fara a avea nevoie de viza. Andrei Muraru a primit aviz favorabil la audierile din Comisiile de politica…

- Andrei Muraru, propus ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, a declarat ca are incredere ca, pana la finalul mandatului presedintelui Klaus Iohannis, tara noastra va fi inclusa in programul Visa Waiver, anunța Agerpres. El a fost audiat miercuri in comisiile reunite de specialitate…

- Andrei Muraru, propus ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, si George Maior, propus ambasador in Regatul Hasemit al Iordaniei, se numara printre cei sase candidati la conducerea unor misiuni diplomatice ale tarii noastre in strainatate care vor fi audiati, miercuri, in Comisiile parlamentare…