Stiri pe aceeasi tema

- O noua seara de roast și voie buna a inceput in forța. Loredana, orchestra Agurida și invitații ei au dat starul noii ediții de Romania are Roast, dar artista a fost aproape de nerescunoscut atunci cand a urcat pe scena. Cum arata ținuta cinematografica pe care a purtat-o.

- Loredana și trupa sa, Agurida, a facut show din nou pe scena de la Romania are Roast. Artista și colegele ei de trupa au pregatit un moment care i-a speriat pe colegii din platou. Cum au reacționat Marmotele vesele și Parșii circumspecți și cine i-a sarit in ajutor frumoasei vedete.

- Seara nu e completa fara invitații speciali ai Loredanei. In cea de-a doua ediție Romania are Roast a urcat pe scena legenda muzicii lautarești, Ionel Tudorache. Cei doi au facut show total și au avut un schimnb de replici savuros. Ce a raspuns celebrul artist.

- Loredana și Connect-R au facut show pe scena, in cea de-a doua ediție de Romania are Roast. Artiștii i-au ridicat pe toți la dans și nimeni nu a mai putut sta jos. Ca de fiecare data, Loredana a atras atenția cu o ținuta stralucitoare, la propriu și la figurat. Ce rochie a ales artista.

- In primul episod de Romania are Roast, echipele ajung in Oltenia și Moldova. Parșii circumspecți și Marmotele vesele iau cu asalt Romania și vin in platou pentru un roast „ca la carte”. Micutzu aduce provocarile, iar Loredana intreține distracția.

- In primul episod de Romania are Roast, echipele ajung in Oltenia și Moldova. Parșii circumspecți și Marmotele vesele iau cu asalt Romania și vin in platou pentru un roast „ca la carte”. Micutzu aduce provocarile, iar Loredana intreține distracția.

- In primul episod de Romania are Roast, echipele ajung in Oltenia și Moldova. Parșii circumspecți și Marmotele vesele iau cu asalt Romania și vin in platou pentru un roast „ca la carte”. Micutzu aduce provocarile, iar Loredana intreține distracția.

- Romania are Roast, cea mai așteptata competiție de roast a Romaniei a inceput la Antena 1! Parșii circumspecți și Marmotele vesele iau cu asalt Romania și vin in platou pentru un roast „ca la carte”. Micutzu aduce provocarile, iar Loredana intreține distracția.