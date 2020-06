România are patru plaje etichetate cu steagul albastru

Romania are din nou patru plaje etichetate cu steagul albastru, dupa ce anul trecut doar trei plaje au bifat criteriile privind calitatea apei, siguranta si curatenie, necesare obtinerii certificarii. Pentru certificare sunt luate in considerare 33 de puncte, care se refera la criterii precum calitatea apei de imbaiere, managementul mediului inconjurator, educația și informația privind mediul, dar și la chestiuni precum serviciile oferite și siguranța turiștilor. Plajele inscrise in program trebuie sa aiba o serie de facilitați, printre care: un numar suficient de salvamari, echipamente de intervenție…