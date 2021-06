Comisia Europeana vrea reformarea Spațiului Schengen. Executivul Uniunii Europene cere Consiliului sa dea unda verde „cat mai curand posibil” aderarii Romaniei, Bulgariei și Croației la Schengen. Comisia Europeana a prezentat, miercuri, o strategie de reformare a Spatiului Schengen, fiind propuse masuri de optimizare a managementului frontierelor externe si finalizarea procesului de admitere a Romaniei, Bulgariei […] The post Romania are o șansa uriașa! Va fi propusa pentru aderarea la spatiul Schengen first appeared on Ziarul National .