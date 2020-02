Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe si cel al Fondurilor Europene, Marcel Bolos, alaturi de delegatiile celor 2 ministere au stabilit accelerarea pasilor pentru infiintarea si extinderea de retele de gaze naturale prin Autoritatea de Management pentru POIM si asigurarea ca Romania…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, luni, ca va solicita Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) un raport privind calitatea aerului din Bucuresti. De asemenea, oficialul a mentionat ca va avea discutii, în perioada urmatoare, și cu alte zece municipalitati…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a convocat luni, 20 ianuarie, reprezentantii celor trei municipii care au probleme privind calitatea aerului si se afla sub monitorizarea Comisiei Europene sau chiar in asteptarea unui verdict de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Concluziile…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a convocat luni, 20 ianuarie, reprezentantii celor trei municipii care au probleme privind calitatea aerului si se afla sub monitorizarea Comisiei Europene sau chiar in asteptarea unui verdict de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, susține ca in primavara acestui an, in cadrul Lunii Padurii, va demara cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania, iar una dintre acțiuni vizeaza plantarea de pomi pe terenurile degradate in vederea protejarii solului, conform Mediafax.Citește…

- Programul "Rabla Clasic" va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. "Programul 'Rabla' este cel mai vechi program pe care il deruleaza Administratia Fondului pentru Mediu. Acesta este si cel mai…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, afirma ca intentioneaza sa stopeze urgent defrisarile ilegale, insa pentru aceasta este nevoie de modificari ale cadrului legislativ, de reoperationalizarea SUMAL si de restructurarea unor institutii.

- M-as bucura foarte, foarte mult sa fiu informat, indiferent cat de tarziu in noapte, ca va ninge, ca sa intre si ursii in hibernare, a declarat, marti, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, prezent la sesiunea stiintifica anuala a Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), cu…