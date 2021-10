România are doar 36 de hoteluri de cinci stele, nici măcar unul pe județ Romania nu dispune decat de 36 de hoteluri de cinci stele. Imbucurator este, totuși, faptul ca anul acesta s-au mai construit doua hoteluri de lux. Totodata, chiar daca a fost pandemie, cei care au afaceri in turism au construit, s-au dezvoltat și și-au extins capacitatea de cazare. Cel mai mult s-au construit hotelurile de trei și de patru stele. La sfarșitul lunii iulie a acestui an, in Romania figurau cinci hoteluri de cinci stele, cu doua mai multe decat in aceași perioada din 2021. Capacitatea de cazare turistica a crescut, la 31 iulie 2021 comparativ cu perioada similara din anul anterior,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

