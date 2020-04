Stiri pe aceeasi tema

- Este o situație fara precedent in Romania. Vanzarile de oua in perioada Sarbatorilor Pascale vor fi mai mici in acest an cu circa 30% fata de 2019. Situația e cauzata de restrictiile de autoritați in contextul starii de urgența, sustine presedintele Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR),…

- Vanzarile de oua in perioada Sarbatorilor Pascale vor fi mai mici in acest an cu circa 30% fata de 2019, din cauza restrictiilor impuse de criza generata de noul coronavirus, iar preturile vor fi similare cu cele de anul trecut, desi costurile de productie s-au majorat in 2020, sustine presedintele…

- Deciziile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta privind impunerea unor restrictii de trafic dinspre si inspre statele afectate de infectia cu noul coronavirus intra in vigoare incepand de luni, ora 12:00, fiind sistate cursele aeriene catre si dinspre Italia. De asemenea, operatorii…

- Activitatile publice sau private care implica mai mult de 1.000 de persoane sunt interzise, a anuntat ieri secretarul de stat Raed Arafat. Ieri, la amiaza, autoritatile au confirmat inca doua cazuri de infectare: o femeie de 42 de ani din Capitala si una de 70 de ani din Mures, numarul persoanelor infectate…

- "UEFA este in contact cu autoritatile internationale si locale" in legatura cu epidemia de coronavirus, a indicat luni forul fotbalistic european, cand au ramas 102 zile pana la EURO 2020, ce va avea loc in 12 tari din Europa, printre care si Romania, scrie AFP. Vanzarile de bilete, stadioanele,…

- Angajatii marilor retele comerciale din Romania sunt sfatuiti sa evite, in aceasta perioada, calatoriile in zone afectate de coronavirus, arata Ministerul Sanatatii, dupa o intalnire a ministrului Victor Costache cu reprezentantii AMRCR. De asemenea, in perioada urmatoare, marile retele comerciale…

- Niciun caz de coronavirus nu a fost confirmat pana acum in Romania, au anuntat marti autoritatile. Totusi, nu mai putin de 21 de romani se afla in carantina, dupa ce au revenit in tara din zone afectate de coronavirus. Alte persoane, in cazul carora riscul este mai mic, se afla in izolare la domiciu.Potrivit…

