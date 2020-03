România are cei mai ieftini carburanţi din UE. Cu cât s-a ieftinit benzina şi cât costă un plin în Bucureşti Un plin de benzina de 40 de litri a ajuns in acest moment sa coste sub 200 de lei, iar Romania are cei mai ieftini carburanti din UE, conform agentiei Mediafax.Scaderea cotatiilor petrolului este vizibila si la pompa, unde pretul benzinei a scazut saptamana asta la 4,7 lei pe litru in Bucuresti. Motorina standard a ajuns sa coste de asemenea sub 5 lei pe litru in majoritatea benzinariilor din tara, iar specialistii sustin ca pretul va continua sa scada.In urma cu doua saptamani, un litru de bezina costa aproximativ 5 lei. „Ma astept mai degraba ca pretul sa scada decat sa creasca, in viitorul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

