România ar putea să doneze Ucrainei MiG-uri 21, susține Marcel Ciolacu. Dacă tot sunt consemnate la sol, la noi Președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu exclude faptul ca este foarte posibil ca Romania sa doneze Ucrainei circa 20 MiG-uri 21, avioane de lupta aflate in dotarea aviației militare romane și care sunt consemnate, acum, la sol, dupa mai multe incidente tehnice, „Este posibil, in functie de evolutia lucrurilor din Ucraina”, a declarat Marcel Ciolacu, joi seara, la Romania TV. Aeronave sunt consemnate la sol, dupa mai multe incidente tehnice, inclusiv prabușirea unui aparat de zbor, in Dobrogea, la inceputul lunii martie. „Haideti sa fim corecti, avem o frontiera de 650 de kilometri cu Ucraina. Nimeni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

