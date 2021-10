Stiri pe aceeasi tema

- „Dincolo de aceasta ingrijorare in ceea ce privește Romania, autoritațile europene iși fac mari probleme in legatura cu riscul ca din Romania pandemia sa evolueze și in Europa”, a afirmat medicul, duminica seara, la un post TV, tragand, totodata, atenția ca exista riscul ca țara noastra „sa genereze…

- Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a comentat la B1 TV, decizia Organizației Mondiale a Sanatații de a trimite la București un expert pentru situații de urgența sanitara și s-a aratat de parere ca OMS va propune masuri restrictive. „Dincolo de aceasta ingrijorare in ceea ce privește…

- „Dincolo de aceasta ingrijorare in ceea ce privește Romania, autoritațile europene iși fac mari probleme in legatura cu riscul ca din Romania pandemia sa evolueze și in Europa”, a afirmat medicul, duminica seara, la un post TV, tragand, totodata, atenția ca exista riscul ca țara noastra „sa genereze…

- Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a vorbit despre decizia Organizației Mondiale a Sanatații de a trimite la București un expert pentru situații de urgența sanitara și s-a aratat de parere ca OMS va propune masuri restrictive. „Dincolo de aceasta ingrijorare in ceea ce privește…

- Reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații au anunțat ca urmaresc o noua varianta a virusului SARS-CoV-2. Aceasta a fost numita „Mu” și a fost descoperita in Columbia, in luna ianuarie, anunța BFMTV. CITEȘTE ȘI: Argeșenii pot cumpara titluri de stat TEZAUR cu dobanzi de pana la 4,15% pe an Anunțul…

- Organizația Mondiala a Sanatații spune ca urmarește o noua varianta a virusului SARS-CoV-2. Aceasta a fost numita „Mu” și a fost descoperita in Columbia, in luna ianuarie, anunța BFMTV. Anunțul a fost facut in noaptea de marți spre miercuri in buletinul epidemiologic al Organizației Mondiale a Sanatații.…

- Pandemia nu se apropie de sfarșit – avand in vedere ca doar o mica parte din populația lumii a fost vaccinata impotriva Covid-19, declara un cunoscut epidemiolog pentru CNBC. Dr. Larry Brilliant, epidemiolog care a facut parte din echipa Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) și care a ajutat…

- Pfizer și BioNTech au depus la autoritațile de reglementare din SUA datele inițiale ale unui studiu clinic in faza timpurie pentru autorizarea celei de a treia doze a vaccinului lor anti-Covid, au anunțat luni cei doi producatori de medicamente, potrivit News.ro , care citeaza Reuters. Aceste date vor…