- Mai multe materiale digitale de propaganda terorista au fost confiscate in Romania. Potrivit Europol, operatiunea din tara noastra a facut parte dintr-o misiune speciala internationala menita sa anihileze instrumentele de propaganda ale gruparii teroriste Stat Islamic.

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, alaturi de prefectul judetului Constanta, Ioan Albu si de presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu, a primit astazi, 18 aprilie 2018, vizita Excelentei Sale Isabel Rauscher, ambasador al Republicii Austria in Romania si a lui…

- Cu 200 de ani in urma „mergeam” pe apa de la Timișoara la Rotterdam. Astazi doar visam la asta. Autoritațile ne arunca de multa vreme praf in ochi și spun ca ne vor plimba cu vaporașele pe Bega, macar de la Uzina de Apa la Podul Modoș. Cand? Nu se știe inca, pentru ca birocrația ține parca…

- Autoritațile au luat decizia de a inchide școlile, vineri, 23 martie, in județul Dambovița. In urmatoarele zile se anunța din nou ninsori in Romania, astfel ca autoritațile au luat decizia de a inchide școlile. In Targoviște insa, gradinițele cu program prelungit vor funcționa normal vineri. Meteorologii…

- O firma din județul Vaslui cu activitate in domeniul construcțiilor a fost amendata cu suma de 72.050 de euro de catre Inspecția Muncii din Austria, dupa ce s-a constatat ca desfașoara activitate ilegala pe teritoriul țarii respective. Autoritațile austriece au transmis o informare in acest sens Inspectoratului…

- Sute de autocamioane s-au adunat, luni, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe autostrada, coloana depașind zece kilometri. Șoferii au claxonat in semn de protest, nemulțumiți ca așteapta șapte-opt ore controlul documentelor la intrarea in Ungaria. Șoferii de camioane sunt suparați ca au avut…

- Ambasada Franței in Romania, in parteneriat cu Business France și Camera franceza de Comerț și Industrie din Romania lanseaza prima ediție a concursului „Orașul durabil”, deschis tuturor comunitaților – județe, municipii, orașe, comune – care premiaza inițiativele inovatoare din domeniul dezvoltarii…

- O primarie din Romania se chinuie de 13 ani sa realizeze un monument care sa reflecte specificul si istoria orasului. A fost organizat un concurs de creatie, a fost desemnat castigator un student roman, dar lucrarea lui a fost considerata ulterior prea costisitoare si cu “elemente masonice”.