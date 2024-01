Stiri pe aceeasi tema

- Romania ajunge din nou in paginile The New York Times, cu povestea proiectului de conservare a fagilor de la Nucșoara. Fiecare arbore a fost inclus intr-o harta cu coordonate GPS, a fost fotografiat și are o placuța cu un numar. In Romania, proiectul este aproape necunoscut publicului larg și nu genereaza…

- Președintele Senatului Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu ocazia celor 34 de ani de la evenimentele care au dus la caderea regimului Ceaușescu. Liderul PNL a transmis ca efortul eroilor de la Timisoara a dus la fundamentele pe care s-a cladit Romania libera si democratica de astazi.

- Phenomena Laboratory este o organizație de design arhitectural, cu o viziune unica, ce se distinge printr-o ințelegere profunda a nevoilor umane, avand ca scop armonizarea mediului de viața prin intermediul designului contemporan. Phenomena Laboratory anunța lansarea și integrarea in echipa a primului…

- Hunter Biden, 53 de ani, fiul președintelui american Joe Biden, a fost pus sub acuzare pentru 9 acuzații de evaziune fiscala, iar una dintre acestea se refera și la afacerile din Romania ale lui Biden Jr, potrivit publicației Wall Street Journal, citata de G4 Media. Actul procurorilor face referire…

- Selecționerul Edward Iordanescu (45 de ani) le-a transmit un mesaj romanilor, cu ocazia zilei de 1 decembrie. Edward Iordanescu a ținut sa le ureze la mulți ani conaționalilor și a spus ce inseamna Romania pentru el. El a menționat și ca este mandru sa fie selecționerul „tricolorilor”. Antrenorul nu…

- Carmen Iohannis il insoțește pe președintele Klaus Iohannis in turneul din Africa care a inceput ieri, 13 noiembrie, in Kenya, și se va incheia pe 23 noiembrie. La prima apariție, soția președintelui a atras atenția cu alegerea vestimentara. Luni seara, Carmen și Klaus Iohannis au ajuns in Kenya, prima…

- Primele avioane de lupta F 16 pe care Olanda le va dona Ucrainei vor sosi in doua saptamani la centrul de instruire creat in Romania.Primele avioane de lupta F 16 pe care Olanda le va dona Ucrainei vor sosi in doua saptamani la centrul de instruire creat in Romania, a anuntat luni premierul olandez…

- Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, Ștefan-Radu Oprea, a avut marți, 17 octombrie 2023, o intrevedere cu Georg Knill, președintele Federației Industriașilor din Austria, Igor Sekardi, directorul pentru Relatii Internationale al Federației Industriașilor din Austria și Excelența Sa…