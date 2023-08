Stiri pe aceeasi tema

- Proband cu imagini, portalul olandez Oryx susține ca Romania a trimis Ucrainei lansatoare multiple de rachete, transportoare blindate, obuziere, mitraliere, munitii și combustibili, relateaza Adevarul.Foarte discreta, dar se pare și eficienta, Romania a trimis Ucrainei diverse sisteme de armament…

- Razboiul Rusiei contra Ucrainei s-a apropiat din nou foarte periculos de Romania. Rusia a atacat marți noapte Ucraina bombardand cu ajutorul dronelor portul de pe Dunare, Izmail, care este situat foarte aproape de țara noastra. Iohannis, declaratie care il va deranja pe Putin. A ripostat dupa atacurile…

- Klaus Iohannis a calificat atacurile ca fiind "crime de razboi" și a subliniat impactul negativ asupra capacitații Ucrainei de a-și asigura produsele alimentare catre comunitațile care au nevoie in intreaga lume.„Atacurile continue ale Rusiei impotriva infrastructurii civile de pe Dunare, in apropierea…

- SUA au anuntat miercuri acordarea unui nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina care se ridica la 1,3 miliarde de dolari. Acest pachet prevede in special livrarea a patru sisteme de rachete de aparare antiaeriana, rachete antitanc, munitii de artilerie, materiale de deminare si drone explozive, detaliaza…

- „Am avut prilejul unui schimb de opinii foarte constructiv si deschis, intr-un cadru informal, in pregatirea Summitului de la Vilnius . Desigur, am discutat si despre evenimentele de la finalul saptamanii trecute din Rusia, in special despre potentialul impact al acestora asupra gestionarii de catre…

- „Romania a aratat, o data in plus, ca indeplineste pe deplin criteriile pentru integrarea in spatiul Schengen, gestionand cu responsabilitate si eficienta granitele externe. O decizie in favoarea aderarii Romaniei la Schengen in acest an va reprezenta un semnal foarte important pentru cetatenii nostri…

- Klaus Iohannis a declarat duminica, dupa primirea Premiului Franz Werfel pentru drepturile omului, acordat de Centrul german impotriva expulzarilor, in Frankfurt, ca „nimeni nu ar fi crezut ca in secolul XXI, in Europa, vom fi martori la o asemenea tragedie, precum cea declanșata pe 24 februarie 2022,…

- Zeci de sefi de stat si de guvern din Europa si lideri ai Uniunii Europene s-au reunit in Republica Moldova, in apropiere de granita cu Ucraina, pentru a transmite un mesaj de sustinere a celor doua tari in contextul razboiului declansat de Rusia. Intre ei, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. In…