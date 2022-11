Stiri pe aceeasi tema

- Romania a semnat, vineri, contractul de achiziție de catre Ministerul Apararii Naționale din Romania a 32 de avioane F-16 de la Guvernul Regatului Norvegiei. Semnarea actelor a avut loc, vineri, la Romtehnica, conform site-ul ministerului. Ministerul Apararii Naționale a obținut, in decembrie 2021,…

- Reprezentantii Ministerului Apararii Nationale (MApN) au semnat, vineri, la sediul Romtehnica, contractul de achizitie a 32 de avioane F-16 de la Guvernul Regatului Norvegiei, in valoare de peste 380 de milioane de euro, informeaza un comunicat al MApN, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Vineri, 4 noiembrie, la sediul Romtehnica, a fost semnat contractul de achiziție de catre Ministerul Apararii Naționale din Romania a 32 de avioane F-16 de la Guvernul Regatului Norvegiei. Ministerul Apararii Naționale a obținut, in decembrie 2021, aprobarea Parlamentului Romaniei pentru inițierea procedurilor…

- Reprezentantii Ministerului Apararii Nationale au semnat, vineri, la sediul Romtehnica, contractul de achizitie a 32 de avioane F-16 de la Guvernul Regatului Norvegiei, in valoare de peste 380 de milioane de euro, informeaza un comunicat al MApN.

- Contractul de achiziție a celor 32 de avioane F-16 in configurația M6.5.2, a motoarelor de rezerva și suportul logistic are o valoare de 388 milioane euro, primele aeronave urmand sa fie livrate spre sfarșitul anului 2023.

- Parlamentul de la București a dat, marți, unda verde achiziției a 18 drone turcești Bayraktar iar la numai o zi distanța Ministerul Apararii a și lansat licitația pentru achiziționarea acestora. Tot miercuri, ministerul a trimis o noua solicitare pentru cumpararea a doua elicoptere H215M. Cererea urmeaza…

- Totodata, ministerul spune va achiziționa suplimentar 250.000 de doze de vaccin hexavalent și a aproape 180.000 de doze de vaccin pneumococic. Ministerul Sanatații anunța ca a fost semnat, marți, 11 octombrie, contractul in baza caruia in Romania vor fi livrate, pana la jumatatea lunii noiembrie,…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel: Contractul pentru proiectarea și execuția Centurii Sighișoara va fi semnat in cateva zile, dupa ce ieri a fost ultima zi in care se puteau depune contestații in urma reevaluarii ofertelor de catre CNAIR. Pentru ca nu au fost inregistrate contestații, asocierea…