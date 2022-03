Stiri pe aceeasi tema

- Ca si in amicalul precedent al tricolorilor, 0 1 cu Grecia la Bucuresti, portarul Farului, Marian Aioani, a fost rezerva.Echipa nationala de fotbal a Romaniei a sustinut in aceasta seara meciul amical din deplasare cu Israel, a doua partida din mandatul selectionerului Edward Iordanescu.Partida s a…

- Selecționerul Edward Iordanescu (43 de ani) a primit și vești bune inaintea amicalului cu Israel. Israel – Romania incepe, astazi, de la ora 20:45, la Netanya. Partida amicala, a doua cu Edward Iordanescu pe banca, va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe ProX. Cristian Manea și Dennis Man, doi…

- Antrenorul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca e in garda din toate punctele de vedere in ceea ce priveste debutul sau ca selecționer in partida amicala de vineri, cu Grecia. „Este un joc pe care il asteptam cu entuziasm. Printre…

- Edward Iordanescu se pregatește de debutul oficial pe banca echipei naționale, dar selecționerul are probleme serioase cu jucatorii convocați la prima reprezentativa. Edi Iordanescu va debuta pe banca Romaniei pe 25 martie, de la ora 20:15, in Ghencea, impotriva Greciei. Urmeaza un test Israelul, marți,…

- Nationala de fotbal a Romaniei intalneste vineri, 25 martie, de la ora 20.15 (ProTV), pe stadionul „Steaua“, reprezentativa similara a Greciei. Acesta este primul joc amical din luna martie, cel de-al doilea fiind in compania Israelului, marți, 29 martie, de la ora 20.45, pe arena „Netanya“. Aflat in…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal, Edward Iordanescu, a convocat 26 de jucatori pentru meciurile amicale pe care Romania le va sustine luna aceasta cu Grecia si Israel, potrivit site-ului FRF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Romania va disputa doua partide amicale in luna martie, cu Grecia, la 25 martie, si cu Israel, in 29 martie. Pentru cele doua partide, selectionerul Edward Iordanescu a trimis 24 de convocari preliminare pentru fotbalisti de la cuburi din afara Romaniei, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Federatia Româna de Fotbal a comunicat catre UEFA locul de disputare pentru cele doua jocuri de pe teren propriu din iunie 2022, cu Finlanda si Muntenegru, informeaza frf.ro. Conform sursei citate, tricolorii vor juca pe Stadionul Steaua cu Finlanda (11 iunie) și Muntenegru (14 iunie).…