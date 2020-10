România a pierdut cu 4-0 în fața Norvegiei în Liga Națiunilor Selecționata Romaniei la fotbal nu reușește sa se regaseasca dupa infrangerea din fata Islandei și pierde rușinos in fața Norvegiei in Liga Națiunilor. Reprezentativa Romaniei a fost invinsa, duminica seara, scor 4-0 (2-0), pe stadionul Ullevaal din Oslo, de selectionata Norvegiei, intr-un meci din prima grupa a Ligii B din cadrul Ligii Natiunilor. Au marcat Haaland ’13, ’64, ’74 si Sorloth ’39. Norvegia: Jarstein – Elabdellaoui (Svensson ’79), Strandberg, Ajer, Meling – Normann (Midtsjo ’70), Berge – Odegaard (Linnes ’70), Elyounoussi (Hauge ’84), Haaland (King ’78) – Sorloth. Selectioner: Lars… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au marcat Haaland "13, "64, "74 si Sorloth "39. Norvegia: Jarstein – Elabdellaoui (Svensson "79), Strandberg, Ajer, Meling – Normann (Midtsjo "70), Berge – Odegaard (Linnes "70), Elyounoussi (Hauge "84), Haaland (King "78) – Sorloth. Selectioner: Lars Lagerback Romania: Tatarusanu - Manea, Burca, Tosca,…

- Norvegia și Romania se infrunta azi, de la ora 19:00, in runda cu numarul 3 din grupa 1 a Ligii B din Nations League. Partida poate fi urmarita live score p RomaniaTV.net și in direct pe Pro TV. Celalalt meci din grupa, Irlanda de Nord - Austria, se joaca la ora 21:45. Dupa primele 2 meciuri disputate,…

- Echipa Romaniei de fotbal intalnește, in seara aceasta, Norvegia la Oslo intr-un meci din prima grupa a LIgii B din cadrul Ligii Națiunilor. Echipele de start la meciul Norvegia – Romania, programat la ora 19.00, pe stadionul Ullevaal din Oslo, sunt urmatoarele: Norvegia: Jarstein – Elabdellaoui, Strandberg,…

- Islanda: Halldorsson – Palsson, Arnason ('86 – Ingasson), R.Sigurdsson,Magnusson – Traustason, Bjarnason, Gunarsson, Gudmundsson ('83-Sigurjonsson) - G. Sigurdsson, Finnbogason ('75-Sigthorsson). Selectioner: Erik Hamren. Romania: Tatarusanu – Manea,Burca, Balasa Camora – Maxim ('80 – Keseru),Cretu,Stanciu…

- ISLANDA - ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Islanda și Romania se intalnesc azi, de la ora 21:45, intr-o partida din semifinalele „barajului” pentru EURO 2020. Partida se joaca intr-o singura manșa, in deplasare, și poate fi urmarita in format live pe RomaniaTV.net și in direct la PRO TV.…

- ISLANDA - ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Islanda și Romania se intalnesc azi, de la ora 21:45, intr-o partida din semifinalele „barajului” pentru EURO 2020. Partida se joaca intr-o singura manșa, in deplasare, și poate fi urmarita in format live pe RomaniaTV.net și in direct la PRO TV.…

- ​Islanda și România se lupta pentru un loc la Euro 2020, barajul de calificare aducându-le fața în fața pe cele doua reprezentative. Meciul se disputa într-o singura manșa, eliminatorie. Duelul de pe Laugardalsvöllur din Reykjavik va începe la ora 21:45, urmând…

- Selectionerul Mirel Radoi a anuntat, ieri, jucatorii pe care va miza in cele trei partide pe care nationala Romaniei le disputa in luna octombrie. Fundasul Mario Camora (CFR Cluj) a fost convocat in premiera la nationala Romaniei. Lotul este format din Tatarusanu, Nita, Lazar (portari), Hanca, Burca,…