- Loreen, reprezentanta Suediei, a castigat Eurovision 2023 la Liverpool, in Marea Britanie, cu piesa “Tattoo”. Acest trofeu se adauga celui cucerit in 2012 cu piesa “Euphoria”. Loreen a primit cele mai multe punctaje maxime Loreen a primit 340 de puncte si cele mai multe punctaje maxime – cate 12 – din…

- Adrian Romcescu, compozitor și cantareț, susține ca Theodor Andrei, reprezentantul Romaniei la Eurovision, nu se va califica in marea finala a concursului de sambata, 13 mai. Tanarul urca pe scena de la Liverpool in aceasta seara, in a doua semifinala. Intr-un interviu pentru Fanatik, Adrian Romcescu…

- A fost realizat de o echipa internaționala compusa din peste 600 de tehnicieni, oameni de producție și actori din Romania, Belgia, Suedia, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Ucraina, Croația, USA și Canada, cu o investiție de 40 milioane de euro. Echipa de producție din Romania a fost cea de…