Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inceput, sambata, la orele pranzului exportul de gaze catre Republica Moldova prin conducta Iasi-Ungheni. ,,Astazi (sambata – n.r.), la ora 13:00, a inceput transportul de gaze pe directia Romania – Republica Moldova. Sunt nominalizati 1.023.266 de metri cubi. Compresorul functioneaza normal”,…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, marti, ca Republica Moldova risca sa ramana fara gaze și electricitate. „Pretul e dublu fata de Romania. Cheltuielile pentru facturi ale unei familii s-au ridicat la 70-75% din veniturile ei”, afirma liderul de la Chișinau. Declarațiile au fost…

- Rares Bogdan afirma ca Republica Moldova a ramas, in urma cu doua nopti, in "bezna totala" timp de 12 minute, dupa ce importurile de energie electrica din Ucraina au fost sistate ca urmare a atacurilor cu rachete ale Rusiei asupra infrastructurii din localitati ucrainene, anunța news.ro. In aceste conditii,…