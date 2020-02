Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inceput cu stangul in noua ediție a REC, suferind o infrangere categorica la Tbilisi, contra Georgiei (41-13), dupa 6-1 la eseuri. Debutul Romaniei in noua ediție a Rugby Europe Championship a coincis cu primul meci al englezului Andy Robinson pe banca tehnica a „tricolorilor". Fostul selecționer…

- Nationala Georgiei a invins cu scorul de 41-13 (8-6) reprezentativa Romaniei, in primul meci din Rugby Europe Championship 2020, disputat sambata, pe Dinamo Arena, din Tbilisi. AGERPRES/(AS- editor: Adrian Dragut, editor online: Adrian Dadarlat)

- Mijlocasul la gramada al echipei CSA Steaua Bucuresti, Florin Surugiu, va fi capitanul nationalei Romaniei in partida de sambata, de la Tbilisi, contra Georgiei, primul meci din Rugby Europe Championship 2020, informeaza site-ul FRR. Surugiu (35 ani), aflat la cea de-a 82-a selectie, va…

- Dupa ratarea participarii la Cupa Mondiala, Romania viseaza din nou sa caștige Rugby Europe Championship. Meciul cu Georgia, de sambata, ora 16:00, va fi primul cu englezul Andy Robinson pe banca tehnica. Incepe ediția a 18-a a Rugby Europe Championship, fosta Cupa Europeana a Națiunilor, competiția…

- Nationala de rugby a Romaniei va intalni selectionata Georgiei, sambata, la Tbilisi, in Rugby Europe Championship, in primul meci al sezonului 2020, potrivit news.ro.Dupa peste doua saptamani de cantonament la Izvorani si in Antalya, jucatorii pregatiti de Andy Robinson se afla acum in Georgia,…

- Selectionata masculina a Romaniei a fost invinsa de Slovacia cu scorul de 3-2, joi, la turneul preolimpic de tenis de masa de la Gondomar (Portugalia), iar tricolorii au ratat astfel calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Romania a condus prin punctul adus de perechea Hunor Szocs/Cristian…

- In vederea abordarii celor cinci meciuri din Rugby Europe Championship 2020, programate in intervalul 1 februarie – 14 martie 2020, Nationala de rugby a Romaniei s-a reunit sub comanda noului staff tehnic format din Andrew Robinsob , antrenor principal, Lasha Tavarkiladze – antrenor asistent, Sosene…

- Nationala ''Stejarilor'' va pregati primul meci din Rugby Europe Championship 2020, contra Georgiei, in Antalya (Turcia), unde va efectua un stagiu de pregatire in perioada 12-22 ianuarie, anunta FRR pe site-ul sau. De altfel, joi, 9 ianuarie, jucatorii primei reprezentative…