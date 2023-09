Stiri pe aceeasi tema

- Primii kilometri din Autostrada Transilvania care traverseaza județul Salaj au fost dați, astazi, in trafic. Cu acești kilometri a fost atinsa și borna de 1.000 de kilometri de drum de mare viteza in Romania, un prag important, dar nu suficient, este de parere vicepreședintele Camerei Deputaților, Lucian…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat joi ca Autostrada Transilvania a avut o istorie prea lunga si sinuoasa si de peste 20 de ani asteapta salajenii inaugurarea primului tronson din Autostrada Transilvania, mult prea mult. Fostul ministru Lucian Bode a afirmat ca este ”un moment istoric”…

- Borna de 1000 de kilometri de autostrada, atinsa cu un tronson ce nu e legat de vreun drum rapid. Inaugurarea este joi Borna de 1000 de kilometri de autostrada in Romania este atinsa joi, odata cu inaugurarea unui tronson stingher, in județul Salaj. Este vorba despre segmentul de 13,5 kilometri din…

- Traficul pe lotul Nusfalau – Suplacu de Barcau, pe Autostrada Transilvaniei, va fi deschis joi, 21 septembrie, a anunțat miercuri intr-o conferința de presa, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. “Maine (joi, 21 septembrie 2023, n.r.) dam in circulatie cei 13 km din Autostrada Transilvaniei. E…

- Romanii sunt printre europenii cu cel mai mare numar de ore lucrate saptamanal. Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Conform…

- Dupa-amiaza, innorari temporar accentuate, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina The post Dupa-amiaza, innorari temporar accentuate, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina first appeared on Partener TV…

- Proiectul prin care Sibiul va fi legat de Brașov printr-un drum de mare viteza a facut miercuri primul pas. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și un constructor turc au semnat contractul pentru inceperea lucrarilor la tronsonul 3, de 17,6 km. Termenul contractual este de 48 de luni. Constructorul…

- Contractul, in valoare de 80 de milioane de euro, pentru tronsonul Nușfalau - Suplacu de Barcau, parte din Autostrada Transilvania A3, a fost semnat in toamna anului 2020. Ordinul de incepere al lucrarilor a fost dat in februarie 2021, iar termenul de finalizare era februarie 2023. In ciuda mai multor…