Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, vineri, ca Incep lucrarile pe inca un sector de autostrada, respectiv Secțiunea Zimbor – Poarta Salajului, care are o lungime de 12,24 de kilometri.

Cu 26% din PIB venituri fiscale (inclusiv contribuții de asigurari) colectate in anii ultimi, Romania se situeaza cu mult in spatele statelor aflate la un nivel similar de dezvoltare, Polonia (cca. 36% din PIB) sau Ungaria (cca. 36,3% din PIB) și chiar in urma Bulgariei, cu 30,6% din PIB, potrivit…

Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a anuntat, la finalul intalnirii sale cu omologul bulgar, Kiril Petkov, ca a fost semnat un memorandum pentru construirea unui al doilea pod, peste Dunare, intre Giurgiu si Ruse si s-a discutat despre viitoarea sedinta comuna a Guvernelor din Romania si Bulgaria.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat vineri ca punctul de frontiera permanent de la Giurgiu-Ruse va fi deschis pentru pasageri si pentru vehiculele cu masa maxima de 40 de tone.

Fosta formatiune la putere GERB si Partidul Socialist care imparte puterea s-au confruntat luni in legatura cu exportul de arme al Bulgariei catre Ucraina.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca peste 90% din garile si haltele din Romania arata similar garii din Mariupol, punctand ca este normal ca ele sa fie preluate de catre autoritatile locale, CFR neavand forta necesara pentru a investi in aceasta zona, conform Agerpres.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marti, la Constanta, ca lucrarile la podul de la Fetesti continua, iar restrictiile rutiere nu vor putea fi ridicate pana la Pasti, asa cum era planificat, din cauza unor probleme de structura mai grave descoperite dupa inceperea lucrarilor.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat, vineri, ca multe gari din Romania arata ca dupa razboi, iar la Ministerul Transporturilor se lucreaza la cadrul legal pentru transferul garilor de la CFR in administrarea autoritatilor locale, care doresc sa le preia si sa le modernizeze, anunța…