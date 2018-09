Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia editie a maratonului transfrontalier Via Pontica va avea loc duminica, 2 septembrie, intre localitatile Krapet, de pe litoralul bulgaresc, si 2 Mai, de pe cel romanesc, cu prilejul implinirii a 100 de ani de pace intre cele doua popoare, dupa incheierea Primului Razboi Mondial, se arata…

- Un numar de 400 de concurenti din opt tari vor lua startul sambata, la Balea Lac, in Muntii Fagaras, la 2x2 Race, intr-o cursa unica in Europa, singura competitie de alergare montana din Romania, care leaga cele mai inalte varfuri - Moldoveanu (2.544m) si Negoiu (2.535m), potrivit unui comunicat de…

- Lotul olimpic al Romaniei, prezent la a XV-a editie a Olimpiadei Internationale de Geografie a obtinut, continuand traditia impusa in anii precedenti, rezultate exceptionale: trei medalii de aur si o medalie de argint. Performanta a plasat Romania pe primul loc in clasamentul pe natiuni. Elevii laureati…

- Protejarea eficienta a volumelor mari de date ale companiilor, stocarea datelor in centre performante de date situate in Romania, securitatea sporita a datelor pe intregul flux al acestora și zero investiții in infrastructura IT suplimentara sunt principalele beneficii oferite de soluția Telekom Cloud…

- Bistrita, Brasov, Iasi si Roman sunt cele patru orase care au intrat in cursa pentru titlul „Capitala Tineretului din Romania", editia 2019-2020. Aceasta este cea de-a patra editie a programului, iar orasul desemnat castigator va primi un premiu in valoare de 50.000 de euro oferit de Banca Comerciala…

- PERFORMANTA…Vasluiul are un postas calificat la Balcaniada Factorilor Postali, o performanta unica pentru judetul nostru. Viorel Adam din Vutcani a surprins intreaga tara la etapa nationala de la Alba-Iulia, castigand la o varsta (44 de ani) la care unii agata adidasii in cui, locul patru. 42 de postasi…

- Bronzul Mondialului a fost cucerit de Belgia, care a atins cea mai buna performanta din istoria nationalei si a fost rasplatita astfel pentru fotbalul-spectacol pe care l-a practicat la aceasta editie a turneului final.

- In Uniunea Europeana, circa 1,7 milioane persoane cu varsta sub 75 de ani au murit in 2015 ( acesta este cea mai recenta analiza, ale carei rezultate de-abia au fost publicate). Dintre aceste persoane, 570 de mii sau 33,1% din total, au murit inainte de vreme, a constatat Eurostat, potrivit metodologiei…