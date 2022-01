Stiri pe aceeasi tema

- In apropierea sarbatorii de Sfantul Nicolae, am asistat la un debut editorial, ce a avut ca scena Teatrul Fain din Bacau. Matei Boholțeanu, elev la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, și-a lansat aici, pe 4 decembrie, in cadrul evenimentului ”Fain de iana”, romanul “Judecata lui Cain”, publicat la…

- Dupa vacanța, elevii se intorc in salile de clasa, iar emisiunea „Telescoala” revine, de luni, 8 noiembrie, in grila de programe a TVR 2. Elevii care se pregatesc sa sustina examenele de Evaluare Nationala si Bacalaureat vor beneficia de lectiile sustinute de cei mai buni profesori la TVR 2 și de sala…

- Fara Sandu Iacob pe banca și cu efectivul subțiat de COVID-19, CSM Bacau a remizat eroic, 25-25 (13-15), cu Dobrogea Sud Constanța, in etapa a șaptea CSM Bacau continua sa fie echipa „CSMeilor”. Ultima dovada? Remiza interna de duminica, din etapa a șaptea a Ligii Zimbrilor, cu Dobrogea Sud Constanța:…

- Pentru prima data de la inceputul celui de-al patrulea val, rata incidenței cumulate (RIC) la doua saptamani a scazut in muncipicpiul Bacau. Daca ieri RIC era de 6,61, astazi aceasta a fost anunțata ca fiind de 6.59 la mie. O scadere similara a fost inregistrata și la Onești: de la 5,59 la mie la 5,85.…

- La data de 06 octombrie a.c a intrat in vigoare H.G. 1075/2021 prin care se modifica Regulamentul de Aplicare a OUG 195/2002! Principalele modificari sunt: -se introduce noțiunea de “trotineta electrica” in cuprinsul articolelor care reglementeaza circulația bicicletelor; – se introduc placuțele de…

- Toamna este momentul mult așteptat de fermierii de peste tot, cand fiecare aduna roadele muncii asidue de peste an. Se aduna, se scade, se refac socotelile, pana cand, intr-un final, se ajunge la un rezultat. Toamna blanda a inveșmantat natura cu straie in nuanțe roșiatice și aurii. Pe dealurile molcome…

- Habitat for Humanity Romania a finalizat lucrarile de construcție la Centrul Comunitar pentru situații de Urgența Moinești. Cladirea este 100% funcționala și a fost ridicata de la zero de Habitat for Humanity Romania, cu sprijin din partea partenerilor și a donatorilor individuali. In martie 2019, Habitat…