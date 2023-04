Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Andeea Ana caștigase aurul la categoria 55 kg la Campionatul European de Lupte de la Zagreb, Alexandra Anghel (72 kg) a cucerit aurul, dupa prima finala europeana din cariera de seniori.

- Ana Andreea Beatrice a cucerit medalia de aur la categoria 55 kg, in seara zilei de joi, 20 aprilie 2023, la Campionatele Europene de lupte de la Zagreb. In finala, ea a caștigat lupta cu unguroaica Erika Bognar!

- Andreea Beatrice Ana și-a aparat la Campionatele Europene de la Zagreb titlul caștigat anul trecut. In finala categoriei 55 de kilograme, romanca a trecut clar de unguroaica Erika Bodnar, 8-0. Catalina Axente a luat bronz la 76 kg In 2022, la Budapesta, devenea prima luptatoare din Romania incoronata…

- Sportiva Andreea Beatrice Ana s-a calificat, miercuri, in finala categoriei 55 kg, la Campionatul European de la Zagreb. Ana a invins-o in semifinale, cu 10-4, pe poloneza Katarzyna Krawczyk. In finala, romanca va lupta cu Erika Bognar, din Ungaria. Meciul va avea loc joi.