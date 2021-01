Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Cristian si Laura-Ioana Paar se vor infrunta, vineri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Andrezieux-Boutheon (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari. Jaqueline Cristian (22 ani, 168 WTA) a trecut, joi, in optimi, de daneza Clara Tauson…

- ​Jucatoarele române de tenis Irina Bara si Gabriela Talaba au pierdut, duminica, la Dubai (Emiratele Arabe Unite), în prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului, informeaza Agerpres.Bara (25 ani, 119 WTA,…

- Sorana Cirstea a facut spectacol total la Dubai, oras in care a castigat titlul si peste 15.000 de dolari. Romanca a jucat formidabil in aceasta saptamana, dar a punctat si la nivel declarativ. Sorana Cirstea a oferit o declaratie superba la Dubai, care i-a facut sa „vibreze“ pe fani, dar si pe jurnalistii…

- Jucatoarele romane de tenis Gabriela Ruse si Sorana Cirstea s-au calificat, joi, in semifinalele turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Ruse (23 ani, 177 WTA), venita din calificari, a trecut in sferturi de muntenegreanca Danka Kovinic…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, dupa ce adversara sa din optimi, nimeni alta decat Kristina Mladenovic (Franta), principala favorita, a abandonat…

- Jucatoarele romane de tenis Sorana Cirstea si Gabriela Ruse s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), in timp ce Jaqueline Cristian a pierdut in primul tur. Cirstea (30 ani, 86 WTA) a surclasat-o pe rusoaica Ana Blinkova (22 ani, 60 WTA), a patra…

- Jucatoarele romane de tenis Alexandra Cadantu si Andreea Rosca se vor infrunta in finala turneului ITF de la Heraklion (Creta), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Cadantu (30 ani, 267 WTA), principala favorita a turneului, a invins-o, sambata, in sferturi, pe slovena Nika Radisic (20 ani, 534…

- Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse au castigat, vineri, titlul in proba de dublu a turneului ITF de la Istanbul, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce au trecut in finala de perechea Maia Lumsden (Marea Britanie)/Melis Sezer (Turcia), cu 6-3, 6-4. Cristian…