- Cei doi romani, Ilcic, de 19 ani, si Ioan, de 24 de ani, au intrat in atentia autoritatilor engleze la sfarsitul anului trecut, dupa ce s-au primit detalii importante despre o tanara de numai 20 de ani pe care acestia o exploatau in Plumstead, cartier de la periferia Londrei. Conform News Shopper, tanara…

- Mii de interlopi s-au reintors in tara dupa criza Covid, iar Politia este in alert. Acestia dau jafuri la pont si terorizeaza orase intregi. Un astfel de infractor periculos, cautat zilele acestea de Politia Romana este Vlad Marinov, care ii coordoneaza pe cei care dau sparrgeri in Ploiesti si si-a…

- Amanunte inedite in cadrul amplei acțiuni de Cautare desfașurate ieri in județul Satu Mare pentru persoana de 84 de ani disparuta de o saptamana. In cadrul derularii acțiunii s-au folosit o drona de observare și doua echipaje canine antrenate special pentru cautare-salvare aparținand Inspectoratului…

- Criminalul Mihaelei Aposstolides, romanca ucisa intr-o parcare din Italia, a dezvaluit in fața anchetatorilor care au fost ultimele cuvinte ale femeii inainte ca aceasta sa iși dea ultima suflare.

- Un om al strazii a mințit medicii din Targoviște ca a venit din Anglia ca sa fie trimis in carantina instituționalizata. Procurorii au deschis pe numele barbatului dosar penal pentru fals in declarații.Barbatul s-a prezentat la UPU din Targoviste pentru o consultatie si le-a spus medicilor ca la inceputul…

- Mihaela este romanca ucisa de iubitul sau italian, in fața unui magazin din orașul Cuneo, Piemonte. Cei doi nu se mai ințelegeau, astfel ca barbatul a decis sa ii curme viața concubinei sale.

- Militarul Italian, Francesco Borgheresi s-a autodenunțat la poliție dupa ce și-a impușcat iubita, o bucureșteanca de 44 de ani, Mihaela Apostolidis, in parcarea unui supermarket din orașul Cuneo. El a povestit ca avea o relație cu romanca din 2018, iar in ultimele luni au locuit impreuna, din cauza…

- O romanca in varsta de 44 de ani, care traia in Italia, a fost ucisa cu sange rece de un italian de 42 de ani. Barbatul a tras patru focuri de arma, iar femeia a murit pe loc, neavand nicio șansa de supraviețuire.