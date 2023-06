Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost arestata in Italia pentru ca fura la inmormantarea lui Silvio Berlusconi. Și un celebru fotbalist a fost pradat de sute de mii de euro, tot in aceeași zi, din casa sa fiind sustrase bunuri prețioase.La scurt timp dupa ora 15:00, in timpul ceremoniei funerare de la Duomo, polițiștii…

- O tanara romanca in varsta de 21 de ani a fost arestata de poliție pentru furt din buzunare in timpul ceremoniei funerare a fostului premier Silvio Berlusconi. Citește și: Sorin Balas, seful Ocolului Silvic Pitesti, judecat in alt dosar pentru infractiuni silvice! In timpul ceremoniei funerare de la…

- Un fost jucator de la Arsenal, lansat de Arsene Wenger, se plange pe Instagram ca o femeie din Romania i-ar fi pagubit familia cu aproape o jumatate de milion de euro. Atacantul Benik Afobe susține ca Vanesa din Segarcea ar fi furat o colecție de bijuterii din casa in care facea curațenie, iar acum…

- Silvio Berlusconi a fost condus, in urma cu doar o zi, pe ultimul drum. Fostul premier al Italiei a murit la varsta de 86 de ani, dupa o lunga lupta cu o boala crunta. La funeraliile acestuia, care au avut loc in Milano, au fost prezenți cei mai inalți oficiali italieni, dar și mai mulți lideri straini.…

- In timpul funeraliilor lui Silvio Berlusconi, care au avut loc, miercuri, in Piazza Duomo din Milano, a avut loc o tentativa talharie, polițiștii arestand o tanara romanca in varsta de 21 de ani pentru furt din buzunare, relateaza Libero Quotidiano.La scurt timp dupa ora 15:00, in timpul ceremoniei…

- Atacantul englez de origine congoleza Benik Afobe a jucat la echipe precum Arsenal, Wolves și Bournemouth, iar in prezent joaca la Hatta Club in Emirate. El o acuza pe o femeie din Dolj de furt.

- Atacantul Benik Afobe (30 de ani), fotbalist trecut pe la echipe precum Arsenal, Wolves și Bournemouth, acuza ca o femeie de naționalitate romana a furat bijuterii in valoare de aproape 470.000 de euro din casa mamei lui. Legitimat in prezent la Hatta Club in Emirate, englezul de origine congoleza a…

- Sicriul fostului premier și lider al partidului Forza Italia va fi expus timp de cateva minute in Catedrala Duomo, iar in piața vor fi instalate maxi-ecrane pentru cei care vor sa asiste la slujba. In catedrala vor putea intra aproximativ 2.000 de persoane, potrivit Rador.Și-a anunțat deja prezența,…