Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a avut o intalnire cu șeful DSU, Raed Arafat. In cadrul intalnirii, Ciolacu a spus ca ințelege nevoia prelungirii starii de alerta, dar nu va mai accepta in forma actuala și a impus o serie de condiții. In cazul in care Guvernul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca Guvernul PNL nu ia nicio masura "reala" de sprijin pentru populatie si companii. "Guvernul acesta de incompetenti nu ia nicio masura reala de sprijin pentru populatie si companii, tocmai pentru a duce economia in prapastie. Urmeaza sa se vaite…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca PSD a creat o ''majoritate suficienta'' in Parlament pentru a veni cu un ''program economic coerent'', mentionand ca guvernul liberal nu a venit cu "nimic concret" in asteptarea romanilor. …

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca atacul la adresa majoritatii parlamentare venit de la presedintele Klaus Iohannis a fost unul politic si lipsit de argumente, cu toate acestea el mentinandu-si dorinta de dialog cu toate partidele, cu Guvernul si cu Presedintia, pentru…

- In cadrul emisiunii "Newsline", Marcel Ciolacu i-a spus jurnalistei Cristina Sincai faptul ca "90 la suta din masurile luate de combatere a pandemiei de coronavirus au fost luate de autoritatile locale" "Este o ipocrizie ce face domnul Orban acum. El se lauda cu toate, cand indiferent de culoarea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, intreaba Guvernul, vineri, intr-o postare pe Facebook, ce a facut cu banii, acuzand ca s-au cheltuit 12 milioane de lei, ”inainte ca Guvernul sa fi dat macar un singur 1 leu pentru stimularea economiei si pentru protejarea populatiei vulnerabile in contextul pandemiei…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, cu privire la masurile de prevenire a raspandirii noului coronavirus cuprinse in ordonanta militara nr.2/2020 anuntate de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ca el ar fi fost mai drastic in acest moment cu privire…

- Președintele ANCOM, Sorin Grindeanu a declarat, pentru Libertatea, ca nu instituția pe care o conduce va decide care sunt știrile false distribuite in mass-media, care ar putea fi eliminate din spațiul public de catre statul roman, ci Grupul de Comunicare Strategica. Autoritatea Naționala pentru Administrare…