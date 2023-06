Român, înjunghiat mortal în Italia Un roman a fost injunghiat mortal duminica, 4 iunie, in localitatea Desio, din regiunea Lombardia, informeaza Il Giorno. Un cubanez a fost retinut de politisti, fiind principalul suspect in acest caz.Barbatul roman a fost gasit, duminica dimineața, intr-o balta de sange, la etajul intai al unei cladiri din centrul orașului, noteaza sursa citata. Un cubanez a fost retinut de carabinieri, fiind principalul suspect.Romanul a fost injunghiat de mai multe ori in gat de ucigas. "Il lovea chiar și dupa ce l-a injunghiat de mai multe ori", a declarat un martor.Politistii au fost sesizati in jurul orei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

