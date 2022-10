Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Romania a fost abandonat de soferul de autocar, tot roman, la marginea unei autostrazi din Germania. Incidentul a avut loc in seara zilei de miercuri, langa Passau, iar șoferul de autocar s-a ales cu dosar de urmarire penala, potrivit stiridiaspora.ro. Presa germana scrie ca pasagerul,…

- Barbatul abandonat, in varsta de 32 de ani, a fost gasit de alți oameni leșinat in apropierea unei benzinarii.Medicii ajunși la fața locului au stabilit ca barbatul bause fara masura in momentul in care a fost abandonat.Potrivit presei germane, pasagerul a fost coborat din mașina, la marginea autostrazii…

- Un șofer roman in varsta de 27 de ani a fost reținut in Olanda dupa ce a fost prins ca transporta in camionul sau o cantitate enorma de cocaina de aproape doua tone, evaluata de la peste 190 de milioane de euro, relateaza NL Times . Autoritațile olandeze au arestat un șofer roman care conducea un camion…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat, la intrarea in tara, intr o autoutilitara pentru transport legume si fructe, condusa de un cetatean roman, cincisprezece cetateni sirieni. Soferul mijlocului de transport este cercetat pentru infractiunea de trafic…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung au depistat un barbat de 29 de ani, din Stoenești, care conducea un autoturism, pe strada Calea Brașovului din Campulung, iar cu ocazia verificarilor efectuate de polițiști s-a stabilit ca autoturismul figura radiat din circulație și avea aplicate…

- Un șofer roman angajat al unei firme de transport din Maramureș a abandonat camionul, in urma cu doua saptamani, in mijlocul unei paduri din Germania și a disparut. In ziua in care a fost gasit, din intamplare, angajatorul lui a reușit sa recupereze vehiculul, dar l-a costat o mica avere. Pe un drum…

- Politistii si jandarmii din Darabani au facut uz de arma in timpul urmaririi unui sofer, care ulterior a abandonat autoturismul si a fugit, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Botosani,m potrivit Agerpres.Urmarirea a inceput dupa ce oamenii legii au efectuat semnale regulamentare…

- Un barbat de 57 de ani a fost gasit impuscat cu propria arma de vanatoare, in masina personala, parcata la marginea unei paduri din Timis. Acesta lasase un bilet de adio familiei care imediat a alertat autoritatile. In noaptea de luni spre marti, barbatul de 58 de ani, din Buzias, a scris un bilet de…