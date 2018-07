Roman Abramovici si-a mai cumparat o casa in Londra!

Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul clubului londonez de fotbal Chelsea a emigrat in Israel si a primit cartea de identitate si cetatenia , a anuntat ministerul israelian de Interne. Miliardarul va locui la Tel Aviv. Abramovici (51 de ani) a aterizat pe aeroportul international Ben Gurion, luni, si a primit cartea de identitate…

- Roman Abramovici, care are o avere de 11,4 miliarde de dolari, va fi scutit de taxe și nu va trebui sa-și declare sursele de venit pana in 2028. Intr-o perioada tulbure in relațiile britanico-ruse, mulți politicieni insulari cerand pedepsirea oligarhilor din Regat, Roman Abramovici nu a mai primit viza…

- Miliardarul rus Roman Abramovici, care are probleme cu prelungirea vizei britanice, a gasit o alta metoda (legala) de a intra pe teritoriul Marii Britanii, scrie NEWSru Israel cu referire la surse informate. Mass-media din Israel anunta ca oligarhul din cercul lui Putin a obtinut actele de repatriere…

- Miliardarul rus si patronul clubului englez de fotbal Chelsea, Roman Abramovici, nu mai poate reveni in Marea Britanie. Viza sa de investitor a expirat acum trei saptamani, iar cererea de prelungire depusa de oligarhul rus nu a fost aprobata pana acum. Nu e clar inca motivul acestei amanari, dar ea…

- Miliardarul rus Roman Abramovici, patron al echipei Chelsea Londra, nu a putut fi prezent sambata pe Stadionul Wembley, pentru a asista la succesul formatiei sale in finala Cupei Angliei cu Manchetser United, deoarce nu a avut viza de intrare in Marea Britanie.

- Probleme pentru unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri ruși din Marea Britanie. Autoritațile nu i-au reinnoit viza de investitor. Aceasta situația apare in mijlocul unor tensiuni istorice intre Rusia și Marea Britanie, dupa otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal. Miliardarul rus…

- Roman Abramovici nu a asistat la succesul echipei sale Chelsea in Cupa Angliei pentru ca nu a avut viza de Marea Britanie, informeaza news.ro.Patronul echipei Chelsea Londra nu a putut fi prezent, sambata, pe Stadionul Wembley, pentru a asista la succesul formatiei sale in finala Cupei Angliei…

- Un expert olandez a dezvaluit marti ca a descoperit un portret pana acum necunoscut realizat de Rembrandt, pe care l-a cumparat in urma cu 18 luni la o vanzare la licitatie la Londra pentru circa 148.000 de euro, relateaza AFP. Datand cu aproximatie din anul 1634, "Portretul unui tanar",…