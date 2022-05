Roman Abramovich a vândut clubul de fotbal Chelsea unui miliardar american Oligarhul rus Roman Abramovich a vandut celebrul club de fotbal Chelsea lui Todd Boehly pentru 5,2 miliarde de dolari, scrie Bloomberg. Tranzactia de 4,25 miliarde de lire sterline (5,25 miliarde de dolari) include o achizitie de 2,5 miliarde de lire sterline de actiuni la Chelsea plus 1,75 miliarde de lire sterline pentru investitii suplimentare in beneficiul clubului, potrivit unui comunicat de vineri care confirma rapoartele anterioare ale Bloomberg News. Consortiul condus de Todd Boehly si Clearlake Capital a ajuns la un acord pentru a cumpara Chelsea Football Club, care va face din Chelsea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea a ajuns la un acord asupra condițiilor de vanzare a clubului, in valoare de 4,25 miliarde de lire sterline (5,2 miliarde de dolari), catre un consorțiu condus de Todd Boehly, coproprietar al echipei de baseball LA Dodgers, scrie BBC. Clubul a fost scos la vanzare inainte ca proprietarul Roman…

- ”In exercitiul financiar 2021, Bosch a atins o crestere semnificativa a vanzarilor si a profitului, in ciuda mediului nefavorabil. Veniturile din vanzari generate de furnizorul de tehnologie si servicii au crescut cu 10,1 procente, atingand 78,7 miliarde de euro, iar profitul din exploatare (EBIT obtinut…

- Tentativele de a introduce in țara diverse tipuri de deșeuri sunt tot mai dese; o astfel de incercare a fost stopata marți de polițiștii de frontiera din Vama Giurgiu, care au gasit, intr-un camion ce avea ca destinație o firma din Romania, aproape 30 de tone de deșeuri de plastic. 22.400 kilograme…

- Twitter a raportat o crestere a numarului de utilizatori in primul trimestru, dar veniturile au fost sub asteptarile analistilor, relateaza CNBC. Twitter a obtinut venituri de 1,2 miliarde, fata de cele 1,23 miliarde pe care le asteptau analistii, potrivit Refinitiv. Compania a depasit estimarile privind…

- “Share&Subscribe” este inca o premiera din aceasta primavara a Teatrului Național București, ce va fi gazduita de Sala Ion Caramitru, pe 9 și 16 mai, de la ora 20.00. Piesa de teatru aduce la rampa o distributie de exceptie: șapte actori de renume, prinși in mrejele unei povești pline de suspans, ce…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmarirea penala, cu remiterea in judecata, a unui nou episod al fraudei bancare, care vizeaza 27 credite nerambursate Bancii de Economii, in 2014, in suma de peste 10 miliarde de lei.

- Chelsea a suferit prima umilința dupa ce a ramas fara patron (lui Roman Abramovich i-a fost suspendata licența de conducator de club): campioana Europei a fost invinsa cu 4-1, sambata, pe Stamford Bridge, de Brentford. Meciul a avut loc in etapa cu numarul 31 din Premier League.

- Grupul german Audi a anuntat ajustarea operatiunilor de productie la fabrica sa din Ungaria, care reprezinta un segment important pentru exporturile tarii, deoarece razboiul din Ucraina afecteaza lanturile de aprovizionare si vanzarile, potrivit Reuters. Invadarea Ucrainei de catre Rusia afecteaza sperantele…