Roma lucrează la o ofertă pentru a convinge Intel să investească miliarde de dolari într-o fabrică de semiconductori în Italia Fabricile fac parte dintr-un plan al grupului american de a construi capacitati de productie de ultima generati in Eurpa, pentru a evita viitoarele deficite de aprovizionare de tipul celor care afecteaza in mod special industria automobilelor. Roma discuta deja cu Intel despre potentiala investitie, care, conform estimarilor preliminare, ar fi in valoare de peste 4 miliarde de euro (4,7 miliarde de dolari), au spus surse care sunt implicate in discutii. Una dintre persoane a spus ca investitia totala ar putea ajunge chiar la aproximativ 8 miliarde de euro, in functie de planurile Intel. Roma este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

