Rolul căștilor la job – iată cum simple accesorii pot determina productivitatea într-o zi Cu noua tendința in munca de zi cu zi și anume telemunca devenita o normalitate, exista destul de multe aspecte cu care trebuie sa ne obișnuim. O readaptare la un alt context in care miza este sa fiți productivi. Parerile sunt destul de imparțite despre locul perfect de munca, fie la birou, fie acasa. Indiferent de loc insa, exista unele lucruri ce pot face o diferența. Spre exemplu, caștile, sunt accesorii fara de care in zilele noastre nu mai putem avea același ritm. Fie pentru ca ne dorim sa ne izolam de zgomotul de exterior, fie ca este vorba despre necesitatea de a ne crea un mediu prielnic… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presa de balotat sau presa de fan este o piesa pentru masina agricola, folosita pentru a comprima o recolta taiata si greblata in baloturi compacte care sunt usor de manipulat, transportat si depozitat. Adesea, balotii sunt configurati astfel incat sa se usuce si sa pastreze o anumita valoare intrinseca…

- Principala intrebare a oamenilor dupa montarea parchetului, este ce material de finisaj sa folosesca, pentru a crea o legatura cromatica armonioasa intre elementele de decor – pereți, pardoseala, tocul ușilor. Alegerea plintei se face in funcție de anumite considerente de design și montarea ei de asemenea.…

- Cand vine vorba de designul interior, in fiecare an ne dorim sa facem cateva schimbari. Iți vine sa crezi sau nu, covorul este unul din punctele centrale ale unei camere, ce trebuie sa complementeze mobilierul și restul decorațiunilor. Covorul ofera acel sentiment de caldura și confort, insa poate fi…

- Toate ca toate, dar pana la parchet! Indiferent ca te muți la casa noua ori ca renovezi locuința, sa alegi parchetul ideal poate fi destul de dificil atunci cand nu știi ce iți dorești și care trebuie sa fie calitațile de nelipsit ale unui parchet bun. Ei bine, nimerit la fix! Iata cum alegi parchetul…

- În contextul majorarilor de tarife la gaze naturale și energie electrica, este recomandat sa luați masuri pentru reducerea consumului de kilowați, indiferent ca ne referim la consumul de curent electric pentru treburile zilnice din gospodarie sau la combustibilul utilizat pentru încalzirea…

- Inca de la lansarea sa, tehnologia ray-tracing a reprezentat mereu o fata morgana pentru gamerii din lumea intreaga. Desigur, cei mai impatimiți dintre noi am reușit sa punem mana pe o placa video care sa vina la pachet cu opțiunea RTX ON, insa exista in continuare o problema destul de mare cu stocurile…

- La final de an 2021, mulți patroni iși exprima mulțumirea fața de clienți, parteneri și angajați, recompensandu-i cu urari și cadouri de Craciun și Anul Nou. Acest lucru este foarte important, pentru ca reprezinta un gest frumos, dar și o strategie esențiala in afaceri. Patronii țin sa faca astfel…

- Pilotul de raliuri Titi Aur are cateva sfaturi de care ar trebui sa tinem cont pentru sofatul pe timp de iarna.Pilotul spune ca, in primul rand, trebuie sa avem cauciucuri de iarna si sa incercam sa anticipam schimbarea aderentei de pe sosea pentru a putea lua decizii in consecinta. "In principal, cand…