Rolul agenților arabi în România înainte și după decembrie 1989 Versiunea prezentata oficial romanilor despre așa-zisa „Revoluție” din 1989 afirma ca in desfașurarea acelor evenimente dramatice nu au acționat niciun fel de teroriști, iar cei peste 1000 de morți și 3000 de raniți au fost doar rezultatul confuziilor și al unor diversiuni. Exista insa o larga serie de marturii și documente (de exemplu aici sau aici) care atesta ca dincolo de uriașa manipulare care, fara indoiala, a fost operata in acea perioada, au existat in mod cert și persoane care au tras in mod deliberat in populație și despre care se poate afirma cu deplina justificare ca au fost teroriști.… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va avea un mandat complet diferit fața de cel din 2014. Este promisiunea facuta de Rareș Bogdan la Romania TV.Citește și: Un raport CIA arunca in aer Romania! Iliescu, la un PAS de a cere sprijinul Securitații in ianuarie 1990 "Vorbesc de un mandat nou al…

- Papa Francisc a indemnat miercuri, comunitatea internationala ”sa garanteze securitatea” in Orientul Mijlociu, mai ales in Siria, in mesajul sau de Craciun sub forma de tur de orizont al unei ”umanitati ranite” pe toate continentele, relateaza AFP, citata de NEWS.ro.In traditionalul sau discurs "Urbi…

- Un numar de 23 de cetateni din Irak, Iran, Siria si Afganistan, care intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei, calauziti de un cetatean roman, au fost opriti la frontiera cu Serbia, se arata intr-un comunicat al ITPF Timisoara, remis, sambata, AGERPRES. Potrivit sursei citate, joi,…

- In urma cu 30 de ani, la 21 decembrie 1989, romanii infruntau represiunea comunista. PCR, Armata si Securitatea acceptasera ordinul lui Nicolae Ceausescu de a se folosi munitie de razboi impotriva demonstrantilor de la Timisoara. Pe 21 decembrie, dictatorul a convocat un mare miting in Bucuresti ca…

- Ludovic Orban a declarat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa organizata la sediul PNL Timiș, ca și-ar fi dorit ca Punctul 8 al Proclamației de la Timișoara sa fie pus in practica. Va reamintim ca acest punct prevede interzicerea foștilor activiști din Partidul Comunist, foștilor ofițeri de securitate…

- La represiunea din Timisoara din 17 decembrie 1989 au participat forte ale Armatei, ai Militiei, si Securitatii. Fostii sefi ai Securitatii au incercat in cei 30 de ani trecuti de la Revolutie sa se spele pe maini, spunand ca ei nu au tras.

- Cererea CNSAS a fost inregistrata joi la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, dar nu are inca un termen de judecata.Pe 9 octombrie, Roxana Wring a anuntat ca a decis sa demisioneze din USR dupa ce a fost acuzata ca a colaborat cu Securitatea, mentionand ca va reveni…

- Sociologul Marius Pieleanu l-a intrebat, duminica, la Romania TV, pe Traian Basescu daca iși va da demisia, ca urmare a procesului de la Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde judecatorii vor da decizia finala cu privire la colaborarea fostului președinte cu Securitatea.Citește și: SONDAJ…