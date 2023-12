Roiuri de lăcuste au înnegrit cerul din Mexic Roiuri de lacuste au acoperit cerul, iar localnicii din sud-estul Mexicului au descris acest fenomen ca fiind "sfirșitul lumii". Locuitorii din sud-estul Mexicului au intrat in stare de șoc dupa o invazie de lacuste de proporții biblice care a acoperit cerul regiunii, ceea ce i-a determinat pe mulți - inclusiv presa locala - sa evoce pasaje din carțile sfinte. {{713246}}Fenomenul a avut loc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

