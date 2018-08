Rogers Cup 2018. Cîrstea, în turul II. Ana Bogdan și Miki Buzărnescu joacă acum Simona Halep, cap de serie numarul 1 la Rogers Cup 2018. Tennis Canada a anunțat numele capilor de serie pentru ediția 2018 a turneului de la Montreal (4-12 august). ACTUALIZARE 7 august. Sorana Cirstea s-a calificat in turul II, dupa ce a invins-o azi pe Monica Niculescu, in timp ce Irina Begu a fost elimininata . ACTUALIZARE 6 august. Monica Niculescu – Sorana Cirstea, in turul I la Montreal. Duelul romanesc este azi, de la ora 18:00 Monica Niculescu – Sorana Cirstea 6-3, 4-6 (LIVE) Tot de la ora 18.00, se joaca Irina Begu – Asgleigh Barthy (3-6, 6-1 LIVE). De la ora 19.30, in primul tur, Ana… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, cap de serie numarul 1 la Rogers Cup 2018. Tennis Canada a anunțat numele capilor de serie pentru ediția 2018 a turneului de la Montreal (4-12 august). ACTUALIZARE 6 august. Monica Niculescu – Sorana Cirstea, in turul I la Montreal. Duelul romanesc este azi, de la ora 18:00 Monica Niculescu…

- Simona Halep, cap de serie numarul 1 la Rogers Cup 2018. Tennis Canada a anunțat numele capilor de serie pentru ediția 2018 a turneului de la Montreal (4-12 august). ACTUALIZARE 6 august. Monica Niculescu – Sorana Cirstea, in turul I la Montreal. Duelul romanesc este azi, de la ora 18:00 Monica Niculescu…

- Karolina Pliskova (favorita 9), Julia Goerges (10) sau Venus Williams (13) s-au calificat in turul al doilea de la Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5. Barbora Strycova (21 WTA) și Daria Gavrilova (23 WTA) au parasit deja competiția de la Montreal, fiind invinse de Mgdalena Rybarikova, respectiv…

- Romania va infrunta Cehia, in deplasare, in turul 1 al Grupei Mondiale a FedCup, potrivit tragerii la sorți care a avut loc astazi. Confruntarea va avea loc pe 9-10 februarie, la Praga. Cehia este una dintre finalistele ediției actuale a competiției, urmand sa joace cu SUA pentru trofeu, in perioada…

- Mihaela Buzarnescu va evolua, vineri, in ultimul meci al zilei, cu ucraineanca Elina Svitolina, in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier de la Birmingham (pe iarba). Partidele din sferturi incep la 13.30 si se vor disputa in urmatoarea ordine, pe arena centrala: Magdalena…

- Partidele din sferturi incep la 13.30 si se vor disputa in urmatoarea ordine, pe arena centrala: Magdalena Rybarikova (Slovacia), locul 19 WTA - Dalila Jakupovici (Slovenia), locul 113 WTA, venita din calificari; Barbora Strycova (Cehia), locul 24 WTA - Lesia Turenko (Ucraina), locul 37 WTA; Petra Kvitova…

- Grupurile Allianz si UniCredit au anuntat, marti, semnarea unui parteneriat strategic de bancassurance pentru Europa Centrala si de Est. Allianz va oferi asigurari de viata si asigurari generale clientilor UniCredit din Romania, Bulgaria, Croatia, Cehia, Ungaria, Slovenia si Slovacia Vechiul…

- Romania, cu piesa "Goodbye", a intrat in competitie pe pozitia a doua in semifinala de joi, alaturi de Norvegia, Serbia, San Marino, Danemarca, Rusia, Moldova, Olanda, Australia, Georgia, Polonia, Malta, Ungaria, Letonia, Suedia, Muntenegru, Slovenia si Ucraina. Fanii din cele 18 tari repartizate in…