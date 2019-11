Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier al presedintelui Donald Trump, Roger Stone, care a lucrat in anul 2016 pentru campania candidatului republican, a fost gasit vineri vinovat de un judecator federal american pentru sapte capete de acuzare intr-un dosar deschis in cadrul anchetei privind presupusa ingerinta ruseasca in…

- Roger Stone, un vechi apropiat si confident al presedintelui Donald Trump, a fost gasit vinovat vineri de sapte capete de acuzare cu privire la mintirea Congresului, obstructionarea justitiei si influentarea martorilor, de catre un juriu, la un tribunal federal de la Washington, relateaza CNBC.

- Departamentul de Justiție al SUA a deschis o ancheta penala cu privire la investigația condusa de procurorul special Robet Mueller. Ancheta prevede cazul implicarii Rusiei in campania electorala din 2016, potrivit unor surse citate de New York Times . Donald Trump a contestat permanent investigația…

- Legaturile presedintelui SUA, Donald Trump, cu Ucraina si Rusia vor juca un rol foarte important în procedura demiterii, în conditiile în care apropiati ai liderului de la Casa Alba, inclusiv avocatul sau Rudy Giuliani, sunt suspectati de colaborare cu personaje controversate, potrivit…

- Membri democrati si republicani ai Comisiei pentru Alocari din Senat au anuntat ca administratia de la Casa Alba a furnizat banii miercuri noaptea. Comisia urma sa dezbata un amendament la legea cheltuielilor pentru aparare care l-ar fi impiedicat pe Trump sa mai procedeze in acest mod in viitor.…

- Rusia l-a transferat pe cineastul ucrainean Oleg Sentov dintr-o inchisoare izolata din Siberia la Moscova, iar agentiile de presa Tass si Interfax au raportat, potrivit Reuters, ca au loc negocieri cu autoritatile din Ucraina privind un schimb de prizonieri.Sentov a fost inchis in 2015 pentru…

- Senatorul democrat american Chris Murphy a anuntat marti ca Moscova a refuzat sa ii acorde viza de intrare in tara, scrie news.ro. Senatorul republican Ron Johnson a anuntat si el, luni, ca solicitarea sa de viza i-a fost respinsa, gest pe care il considera un afront. Citeste si Rusia…

- Fiind condamnat deja la 30 de ani dupa gratii, Veaceslav Platon risca sa petreaca in inchisoare pana la 40 de ani, dupa ce Procuratura Anticoruptie trimis in judecata un nou dosar de invinuire a acestuia, pentru fabricarea si punereaa in circulatie a cardurilor false, in interesul organizatiei criminale…